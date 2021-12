[포토] 제니 '잘록한 허리'

[아시아경제 온라인이슈팀] 블랙핑크 제니가 과감한 크롭 셔츠를 입고 잘록한 허리를 뽐냈다.

최근 제니는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

사진 속 제니는 흰색 프레임의 선글라스와 흰색 크롭 상의를 착용한 채 포즈를 취하고 있다. 군살 하나 없는 잘록한 허리가 시선을 강탈한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr