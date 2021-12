‘소방’이 전하는 안전한 겨울나기 … 경북소방본부, “겨울철 사고 안전 수칙 지켜야”

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경상북도 소방본부가 27일 낮은 기온과 강한 바람으로 빙판길 사고와 저체온증 환자 발생을 막고자 겨울철 안전사고 예방을 위한 주의사항을 당부했다.

소방본부 통계에 따르면 지난해 12월부터 올해 2월까지 낙상사고 환자 2679명, 저체온증 환자 70명, 주취 위험자 45명이 병원으로 이송된 것으로 나타났다.

본부는 주머니에 손을 넣고 길을 걷다 넘어져 얼굴이나 팔, 다리를 다치거나 빙판길에 넘어지면서 허리나 엉덩이 등에 부상을 입는 경우가 많다고 밝혔다.

연말연시엔 송년회·신년회 등 술자리가 잦아 음주 상태에서 외부 찬 공기에 장시간 노출되면 저체온증에 빠질 수 있고 빙판길 낙상사고 위험이 더욱 커 더욱 주의를 기울여야 한다고 전했다.

날이 춥더라도 주머니에 손을 넣지 말고 장갑을 착용하고 빙판길은 굽이 낮은 신발을 신고 좁은 보폭으로 걸어야 한다고 강조했다.

눈길이나 빙판, 노면 살얼음(블랙아이스) 등은 되도록 피해서 돌아가고 외출 전 몸을 유연하게 하는 스트레칭은 근육 경직을 완화해 낙상사고를 방지한다고 했다.

김종근 본부장은 “겨울엔 아침·저녁에 기온이 뚝 떨어져 예상치 못한 빙판길을 만날 수 있으니 더욱 조심하자”라며 “추운 계절을 안전하게 보내길 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr