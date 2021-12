시티랩스 '메타블록' 설립…"블록체인 기반 P2E 생태계 조성"

[아시아경제 유현석 기자] 시티랩스 시티랩스 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 790 전일대비 81 등락률 -9.30% 거래량 1,752,305 전일가 871 2021.12.27 09:49 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장시티랩스, 정통 오리엔탈 MMORPG ‘태고M’ 사전예약 개시시티랩스, 오마이걸과 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 게임 전속모델 계약 체결 close 는 27일 블록체인 기반 P2E 생태계 조성을 목표로 100% 자회사 ‘메타블록’을 설립했다고 밝혔다. 메타블록을 통해 현재 게임사와 공동개발에 돌입한 코인 발행 등 P2E 사업 추진을 위한 사전 생태계 조성에 돌입한다는 계획이다.

메타블록은 모회사 시티랩스가 보유하고 있는 블록체인 기술과 노하우를 공유하고, P2E에 적합한 블록체인 플랫폼 개발을 목적으로 하는 기술집약형 자회사로 출범했다. 플랫폼과 토큰 생태계 간 선순환 구조 마련이 사업의 키포인트로 작용하는 만큼, 개발 및 기획력을 중심으로 한층 세밀한 P2E 생태계 조성에 나서겠다는 전략이다.

회사 측은 우선적으로 내년 1분기 중 코인 발행과 거래소 상장을 마치겠다는 계획이다. 지난 수년간 공공사업(SOC) 수행 등을 통해 검증받은 블록체인 기술 내재화에 성공했다. 전반의 프로젝트 기획 역시 그려진 상황인 만큼, 사업 준비 기간을 한층 앞당길 수 있을 것이라는 설명이다.

조영중 시티랩스 대표는 “P2E 사업 진행에 앞서 자체적으로 구축되어야 하는 다양한 요소들 중에서도 비전 있는 코인 생태계 마련은 가장 중요한 부분”이라며 “글로벌 시장을 타겟으로 하고 있는 만큼, 단순히 게임 내 미션 수행을 통한 형태의 P2E 체제 접근보다는, 좀 더 다각적 부분에서 고려될 수 있는 토큰의 선순환 구조들을 고민해가며 모든 사용자들이 디지털 자산의 개념으로 받아들일 수 있는 생태계를 기획하는 것이 목표”라고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr