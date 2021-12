홍콩행 대한항공 여객기에서 코로나19 확진자 발생… 2주간 운행 금지

[아시아경제 이춘희 기자] 인천발 홍콩행 대한항공 여객기에서 코로나19 확진자가 나오면서 홍콩 정부가 2주간 대한항공의 홍콩 운항을 금지했다.

26일 홍콩 보건부에 따르면 지난 23일 인천국제공항을 출발해 홍콩에 도착한 대한항공 KE607편 항공기의 탑승객 5명이 도착 직후 코로나19 확진 판정을 받았다. 5명 모두 홍콩 국적의 환승객으로 인천공항 탑승 당시 이들은 코로나19 음성 확인서를 제출한 것으로 전해졌다.

홍콩 보건부는 방역 규정에 따라 이날부터 다음달 8일까지 대한항공의 인천 출발~홍콩 도착 항공편의 여객기 운항을 금지했다. 홍콩 보건부는 여객기에서 확진자가 나오면 항공사의 해당 노선 여객 운항을 금지하고 있다. 대한항공이 현재 해당 노선을 주 3회 운항하고 있는 점을 감안하면 총 6편의 운항이 중단된다. 지난 7월에는 아시아나항공의 홍콩행 여객기에서 코로나19 확진자가 나와 2주간 운항이 중단됐던 바 있다.

