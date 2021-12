신세계그룹, 새해 첫날 합동 할인행사…“이마트부터 G마켓·옥션까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 2022년 새해 첫날부터 신세계그룹 계열사가 된 G마켓과 옥션, W컨셉이 이마트·SSG닷컴과 함께 합동 할인 행사에 나선다.

26일 이마트에 따르면 이마트와 SSG닷컴, G마켓, 옥션, W컨셉은 다음달 1일 'DAY1'(데이원)이란 이름으로 통합 프로모션 행사를 시작한다.

이마트는 다음달 1∼2일 브랜드 한우를 최대 50% 할인 판매하며 일자별로 하나를 사면 같은 상품을 하나 더 주는 '1+1' 행사도 한다. 이달 29일부터 다음달 2일까지 이마트 앱에서 룰렛을 돌리면 최소 220점부터 최대 2만2000점까지 이머니를 주는 이벤트도 한다.

SSG닷컴과 G마켓, 옥션, W컨셉은 다음달 1∼5일에 행사를 한다. SSG닷컴은 이마트몰 상품을 8만원 이상 구매한 고객 중 1800명을 추첨해 최대 1만원의 '장보기 지원금'을 주고 신세계백화점과 신세계몰 상품에 쓸 수 있는 최대 22% 할인쿠폰도 제공한다.

G마켓과 옥션은 기획전 페이지를 통해 카테고리별 인기 상품을 할인 판매하고, W컨셉은 나이키의 '덩크로우 범고래' 드로우(추첨) 행사와 신규 가입 고객을 대상으로 아디다스 일부 품목을 균일가에 판매하는 행사를 한다.

이마트 관계자는 “이제 한가족이 된 이마트와 SSG닷컴, G마켓, 옥션 그리고 W컨셉이 고객들에게 많은 혜택을 드리기 위해 행사를 준비했다”며 “앞으로도 고객들이 만족할 수 있도록 다양한 행사를 선보일 것”이라고 말했다.

