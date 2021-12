[아시아경제 권재희 기자] 이슬람국가(IS)가 아프가니스탄 수도 카불의 여권 사무소 인근에서 발생한 폭탄 테러 배후가 자신들이라고 밝혔다.

25일(현지시간) IS는 텔레그램 계정에 올린 성명을 통해 이같이 밝혔다.

앞서 23일 카불 여권사무소 인근에서는 폭탄 공격으로 여러 명이 다쳤다.

탈레반 정부 내무부 대변인은 "자폭범이 여권 사무소 구내로 진입하려다 입구에서 보안 요원들에 의해 사살됐다"고 밝혔다.

