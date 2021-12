일 잘한 美 대통령 1위 오바마…바이든은 '꼴찌'

[아시아경제 권재희 기자] 1981년 이후 지난 40년간 미국 대통령을 지낸 7인 중 가장 일을 잘한 대통령으로 버락 오바마 전 미국 대통령이 꼽혔다. 반대로 조 바이든 미국 대통령은 최하위권을 차지했다.

미국의 여론조사기관 퓨리서치가 지난 9월13일부터 19일까지 패널 1만371명을 대상으로 실시한 여론조사결과에 따르면 지난 40년간 직무를 가장 잘 수행한 대통령이 누구냐는 질문에 응답자의 35%가 오바마 전 대통령을 꼽았다.

다음으로는 공화당 소속인 로널드 레이건(23%), 도널드 트럼프(17%), 민주당 소속인 빌 클린턴(12%) 전 대통령 순이었다.

조지 W. 부시 전 대통령(공화당)이 4% 지지를 받았고, 조지 H. W. 부시 전 대통령(공화당)과 바이든 대통령(민주당)은 각각 3%로 최하위권이었다.

민주당 지지층 중에서는 오바마 전 대통령이 59%로 압도적 1위를 차지했고, 다음으로 클린턴(19%), 레이건(8%), 바이든(5%) 순이었다.

공화당 지지층에서는 레이건(42%)과 트럼프(37%) 전 대통령이 1∼2위에 올랐다.

공화당 지지층 중에서 레이건 전 대통령은 남성, 백인, 30세 이상, 대졸 이상 학력자에게서 1위를 차지했다. 트럼프 전 대통령은 여성, 히스패닉, 18~29세, 대졸 미만에서 수위에 올랐다.

민주당 지지층의 경우 성, 인종, 연령, 학력에 상관없이 응답자들이 오바마 전 대통령을 가장 많이 꼽았다.

