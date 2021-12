"'이미 백신 깠다'며 강제접종" 육군 병사 호소…軍 "권장했을 뿐"

"행정 실수로 백신 남았다며 소대마다 닦달…병사들 끌고가 맞춰"

[아시아경제 윤슬기 기자] 육군 15사단 예하 모 부대에서 행정 실수로 개봉된 코로나19 백신을 병사들에게 강제 접종하려 했다는 주장이 제기됐다. 이에 15사단 측은 "백신 접종을 권장했을 뿐 강제하지 않았다"고 해명했다.

24일 군 관련 소식을 제보하는 페이스북 페이지 '육군훈련소 대신 전해드립니다'에 '15사단 예하 부대 코로나 백신 강제 접종'이라는 제목의 글이 게재됐다.

15사단 예하 부대 소속이라고 밝힌 A씨는 "저희는 1차 2차 접종뿐만 아니라 3차 접종을 조사할 때까지도 모든 병사에게 선택권 없이 거의 반강제적으로 백신을 접종했다"며 "말이 (백신 접종 관련) 의사를 물어보겠다는 것이지 거부 표현을 한 병사들한테 직접적으로 이유를 물어보고 안 된다는 말만 반복했다"고 말했다.

또 A씨는 "백신 접종 당일에는 본인들의 행정적 실수로 몇 명이 백신을 못 맞게 되었다고 들었다"며 "그런데 갑자기 그 백신을 이미 까버려서 누구라도 끌어와서 맞춰야 한다고 소대마다 돌아다니면서 닦달을 했다. 겨우겨우 몇 명을 끌어가서 맞췄다. 너무 어이없고 화가 난다"고 토로했다.

그러면서 A씨는 "우리는 무슨 실험대상이냐"며 "본인들의 명예를 세우기 위한 그런 실험대상이냐"고 목소리를 높였다.

논란이 되자 15사단 측은 "장병들의 개인 의사에 따라 백신접종을 진행하고 있다"고 해명했다. 15사단 측은 "이번 접종 기간에 2차 접종 후 90일 미경과자 5명이 식별되어 해당 장병들은 접종 일정을 조정했고, 백신 폐기를 방지하기 위해 접종 희망자 중 동의한 인원에 한해 일정을 조정해 백신을 접종토록 조치했다"며 "부대는 앞으로도 장병들의 의사를 존중해 백신을 접종하고, 적극적으로 소통하면서 3차 백신 접종이 차질 없이 이뤄지도록 만전을 기하겠다"고 말했다.

