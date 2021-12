[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 바람(HOPE)의료복지회(회장 임영창 화순만나교회 목사) 호스피스지원센터가 최근 화순전남대학교병원의 완화의료병동 환자와 소아암 환자들에게 ‘사랑의 성탄선물’을 전달했다.

선물은 어린이들이 좋아하는 인형과 서큘레이터를 비롯해 담요, 보습제, 온열수면안대 등 총 200만원 상당의 물품으로 구성됐다.

심현정 권역호스피스센터 소장은 “소아암 환자와 완화의료병동 환자들에게 필요한 물품들을 풍성하게 선물해줘 감사하다”면서 “화순전남대병원 의료진도 바람의료복지회의 정성에 보답할 수 있도록 더욱 열심히 노력하겠다”고 말했다.

