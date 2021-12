'일자리 창출 기업' 인정 받은 SK이노…2021년 대통령 표창 수상

민간기업으로서 최고 표창 수상

대규모 투자·인력 채용·일자리 개선 등 인정

선택적 근무제 등 일자리 질 개선 위한 노력

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션이 올해 일자리 창출 공로를 인정받아 정부 최고 표창을 받았다. '탄소에서 그린(Carbon to Green)' 전략 달성을 위한 친환경 사업 구조로 전환하며 채용을 지속하겠다는 방침이다.

SK이노베이션은 일자리 창출 유공 정부포상에서 대통령 표창을 수상했다고 24일 밝혔다. SK이노베이션은 친환경 에너지 사업 관련 대규모 투자와 인력 채용을 인정을 받은 것이라고 설명했다.

2009년부터 시행된 일자리창출 유공 정부포상은 좋은 일자리 창출, 청년 고용촉진, 노동시간 단축, 정규직 전환, 일·생활 균형의 모범적 실천 등 일자리를 늘리고 일자리의 질을 선도적으로 개선하는 개인 및 단체를 대상으로 한다.

SK이노베이션은 '친환경 에너지&소재 회사'(Green Energy & Materials Co.)로의 포트폴리오 전환을 위해 2019년 대비 2021년 9월말 기준 약 678명(공시 기준)의 대규모 일자리를 창출했다.

한편, SK이노베이션은 일자리의 질을 높이는 노력도 지속하고 있다. 2018년부터 출퇴근 시간을 자율적으로 조정할 수 있는 '선택적 근무제(유연근무제)'를 도입했고, 사내 시스템 운영·대체 휴가 부여 등을 통해 초과근무를 최소화하고 있다. 또한 지난해 구성원의 자발적인 협의체인 '워라밸(Work&Life Balance) 클랜' 활동 진행하여 구성원 스스로가 업무 최적화·비효율 제거 등 근무시간의 관리의 근본적인 개선을 위한 노력을 해왔다. 그 외에도 SK이노베이션은 능력 중심 채용 및 체계적 구성원 육성체계 제공을 인정받아 2021년 인적자원개발 우수기업(Best HRD) 인증을 받기도 했다.

이밖에 2017년 ‘소비자물가지수(CPI)연동형 임금인상률 결정 모델을 도입하고 이후 매년 역대 최단시간 임금협상 타결을 통해 소모적인 협상 과정을 줄이며 신뢰와 존중에 기반한 노사관계를 구축하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr