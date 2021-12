◆본부장 승진

<영업본부>

▲부산경남서부영업본부 구효진

<영업조직>

▲가산IT영업그룹兼가산IT금융센터 김형조 ▲남역삼동영업그룹兼남역삼동금융센터 조병산 ▲도산대로영업그룹兼도산대로금융센터 곽훈석 ▲무역센터영업그룹兼무역센터금융센터 이정묵 ▲문정중앙영업그룹兼문정중앙금융센터 송유수 ▲법조타운영업그룹兼법조타운금융센터 서오영 ▲서초영업그룹兼서초금융센터 박종인 ▲선릉영업그룹兼선릉금융센터 임윤균 ▲테헤란로영업그룹兼테헤란로금융센터 정진완 ▲반월공단영업그룹兼반월공단금융센터 장희숙 ▲분당중앙영업그룹兼분당중앙금융센터 최은희 ▲오산영업그룹兼오산금융센터 홍응기 ▲판교역영업그룹兼판교역프리미엄금융센터 한세룡 ▲엑스포영업그룹兼엑스포금융센터 송용섭 ▲런던지점 유도현

<본부부서>

▲연금사업본부 박봉순 ▲투자금융본부兼투자금융부 김태훈 ▲HR전략부 박형우 ▲리스크총괄부 성훈

◆본부장 이동

<영업본부>

▲중앙영업본부 박구진 ▲강동영업본부 이기수 ▲강서영업본부 박승재 ▲강남영업본부 정현옥 ▲동부영업본부 송현주 ▲인천부천영업본부 류형진 ▲경기동부영업본부 박정호 ▲경기서부영업본부 최용열 ▲경기남부영업본부 변의갑 ▲경기북부영업본부 박일수 ▲부산경남동부영업본부 박명훈 ▲호남영업본부 장장수

<기업영업본부>

▲본점2기업영업본부 장창엽 ▲트윈타워기업영업본부 박준보 ▲강남기업영업본부 주현중 ▲중앙기업영업본부 이성호 ▲미래기업영업본부 김현창

<본부부서>

▲리테일디지털본부 고영수 ▲외환사업부 송윤홍 ▲프로젝트금융본부 김만호

◆지점장 및 부장 승진

<지점장대우>

▲본점영업부 한상근 ▲강남교보타워금융센터 김홍길 ▲강서금융센터 조남근 ▲구로본동지점 송시영 ▲국민대학교지점 김상근 ▲노원금융센터 유영호 ▲롯데월드타워금융센터 정수연 ▲망우동지점 강대훈 ▲반포역지점 김백년 ▲법조타운금융센터 김기용 ▲보문동지점 강규화 ▲상암DMC금융센터 최석천 ▲서교중앙금융센터 김점선 ▲서여의도금융센터 반현수 ▲서초역지점 박지청 ▲송파금융센터 김옥래 ▲신당역지점 윤해란 ▲신림역금융센터 구화영 ▲아현동금융센터 정윤철 ▲압구정역지점 정유미 ▲양재남금융센터 안종문 ▲역삼역금융센터 장우석 ▲연세금융센터 조윤희 ▲영등포중앙금융센터 박찬심 ▲자양동금융센터 정재훈 ▲잠실본동지점 손희정 ▲장안동지점 조영규 ▲장충동지점 변현숙 ▲창동금융센터 양경윤 ▲테헤란로금융센터 임혜영 ▲효자동지점 이혜란 ▲갈산역지점 강성훈 ▲만수동금융센터 정윤섭 ▲부평금융센터 심종원 ▲광명사거리역지점 김은아 ▲김포금융센터 김필순 ▲두산타워금융센터 이석문 ▲발안금융센터 이연정 ▲병점금융센터 최요한 ▲분당금융센터 김규희 ▲분당미금역금융센터 최동환 ▲수원금융센터 김민숭 ▲야탑역금융센터 정혜순 ▲양주금융센터 엄해경 ▲용인금융센터 이석준 ▲파주금융센터 곽선옥 ▲국방과학연구소지점 최완열 ▲대덕특구지점 김성주 ▲엑스포금융센터 성문희 ▲오창금융센터 강동훈 ▲청주지점 조성진 ▲녹산공단금융센터 김용근 ▲동래지점 이소연 ▲마린시티금융센터 김희영 ▲신평동금융센터 임현정 ▲김해금융센터 김봉주 ▲진영지점 채인수 ▲범어동지점 조상준 ▲성서금융센터 최진용 ▲신암동금융센터 김형숙 ▲구미공단금융센터 이영식 ▲광주금융센터 하용진 ▲하남공단금융센터 정우강 ▲광양POSCO금융센터 김성진 ▲전주금융센터 나윤경 ▲제주금융센터 박일

<기업영업본부 지점장대우>

▲삼성기업영업본부 염상준 ▲트윈타워기업영업본부 이정하 ▲강남기업영업본부 신지윤 ▲남대문기업영업본부 박나영

<영업본부 부장대우>

▲강남영업본부 김지윤 ▲경기서부영업본부 김성곤 ▲부산동부영업본부 이정훈

<부장대우>

▲영업기획부 박종국 ▲프로세스혁신부 이준재 ▲AI사업부 김선우 ▲개인고객부 정지혜 ▲기업고객부 노용필 ▲외환사업부 이혜정 ▲자산관리사업부 주유황 ▲제휴상품부 유숙자 ▲글로벌전략부 황정한 ▲투자금융부 최원경 ▲프로젝트금융부 남형욱 ▲트레이딩부 함대욱 ▲인사부 정용상 ▲직원만족센터 장희용 ▲총무부 장태준 ▲IT지원부 이상원 ▲중기업심사부 박정윤 ▲대기업심사부 차영걸 ▲기업개선부 손종락 ▲여신관리부 송정흠 ▲여신관리부 이훈 ▲리스크총괄부 김동민 ▲브랜드ESG그룹 장은희 ▲홍보실 김중모 ▲소비자보호부 박세민 ▲검사실 이승렬 ▲검사실 노미현

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr