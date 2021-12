이준석 "尹 '민주주의' 발언에 당황…조수진 부적절한 일 하루 이틀 아냐"

"사퇴 후 尹과 연락 안 해"

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표가 자신과 조수진 최고위원의 갈등을 두고 "그게 바로 민주주의"라고 말한 윤석열 대선후보를 향해 불쾌한 심경을 내비쳤다.

이 대표는 22일 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 국민의힘 선거대책위원회 공동상임선대위원장 사퇴 후 '윤 후보와 소통했냐'고 묻자, "없었다"고 답하면서 "(윤 후보가) 민주주의 발언을 했을 때 굉장히 당황했다. 이게 민주주의 영역에서 평가받을 건 아닐 텐데, 이 말을 어떻게 받아들여야 할지 10초 정도 고민했다"고 말했다.

그는 "울산 합의에서 윤 후보가 선언한 것 중 하나가 '이준석이 하라면 하고, 안 하면 안 한다' 그래서 나는 계선 정리가 됐구나 했다"며 "그런데 실제 테스트에 오르니까 (윤 후보가 아무) 동작을 안 하고 오히려 (다른 사람을 통해) 왜 후보를 돕지 않는지에 대해 서운하다는 책망을 들었다"고 전했다.

앞서 이 대표와 조 최고위원은 지난 20일 비공개 최고위원회의에서 윤 후보 부인 김건희씨 관련 대응 기조를 논의하던 중 갈등을 빚었다. 이날 이 대표 지시에 조 최고위원은 "내가 왜 말을 들어야 하냐, 나는 후보 말만 듣는다"며 묵살한 것으로 알려졌다. 논란이 되자 이 대표는 다음 날 공동상임선대위원장직에서 사퇴했고, 조 최고위원도 중앙선대위 부위원장과 공보단장직에서 물러났다.

이와 관련해 이 대표는 "(조 최고위원의 문제는) 하루 이틀 된 일이 아니다. 굉장히 부적절한 일들이 많았다"고 말했다. 다만 "최고위원회의에서 있었던 일을 얘기하면 옹졸한 사람이 된다"며 구체적인 사례는 설명하지 않았다.

이 대표는 김씨 관련 의혹 대응에 대해 "사과할 것은 하고, 과도한 공격이 들어온 것은 방어하자는 게 일관된 저의 입장이었다"며 "(선대위 회의를 통해) 이렇게 하기로 정하면 이대로 가면 되는데, 논의 자체를 못 하게 하면 대전략 없이 가게 되는 것"이라고 지적했다.

그러면서 "내가 이 자리에 계속 있으면 회의 때마다 이런저런 일로 저한테 들이받고, 저는 그걸 대표니까 참으라는 말을 계속 들으면서 가야하고. 저는 성격상 언젠가 못 참았을 것"이라고 했다.

아울러 향후 계획에 대해서 이 대표는 "저는 당무를 하고 있을 것"이라며 "저는 지시나 기획은 하지 않는다. 후보가 구체적으로 '여기 같이 가자' 하면 갈 것이지만, 이제 능동적으로 선거 활동 기획을 하지 않고, 선거 도움을 요청하면 거기에는 응하겠다"고 말했다.

