난방용품·이불·방한의류 등 겨울용품 구매 비용 지원

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 김종호, 이하 기보)은 22일 부산광역시 사하구자원봉사센터에서 부산지역 저소득 아동, 청소년과 어르신들의 겨울나기를 돕기 위해 기부금 전달 행사를 가졌다고 밝혔다.

기보는 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 부산지역 취약계층의 겨울나기에 필요한 난방용품, 이불, 방한복 등 생필품 구매에 도움을 주고자 이번 행사를 마련했다.

장세홍 기보 감사는 "겨울은 저소득 취약계층에게 유독 어려운 시기인데, 요즘은 코로나19 재확산으로 여러 기관들의 도움의 발길이 많이 줄었다는 이야기를 듣고 작은 보탬이라도 돼야겠다고 생각했다"며 "이번 나눔을 통해 사회적으로 소외된 저소득 아동, 청소년과 어르신들의 따뜻한 겨울나기에 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠다"고 말했다.

