韓이 세계 두 번째 개발한 '상온 동작 포터블 양자컴퓨터'

KIST, 22일부터 3일간 열리는 '대한민국과학기술대전'에 전시 예정

[아시아경제 김봉수 기자] 한국이 세계에서 두 번째로 개발한 상용, 대기압에서 동작 가능한 양자컴퓨터가 대중들에게 선보인다.

한국과학기술연구원(KIST)은 22일부터 일산 킨텍스(KINTEX)에서 열리는 ‘2021년 대한민국 과학기술 대전’에 자체 개발한 상온 동작 포터블 양자컴퓨터를 전시한다.

이번 행사에선 KIST가 한국표준과학연구원(KRISS), 한국전자통신연구원(ETRI), SKT, 성균관대학교 양자정보연구지원센터와 공동으로 첨단전략기술존 내에 ‘양자’관을 설치해 양자기술에 대한 연구 성과 및 비전을 알리는 전시가 포함돼 있다.

특히 KIST는 기존 극저온에서만 구동되는 타 양자컴퓨터들과는 달리 상온, 대기압에서 동작이 가능한 양자컴퓨터를 중국에 이어 세계 두 번째로 개발해 이번 전시에 선보였다. 이 양자컴퓨터는 다이아몬드 NV센터 큐비트를 사용해 상온, 대기압에서 동작이 가능하다.

한상욱 KIST 양자정보연구단장은 "이번 전시에 선보인 KIST 양자컴퓨터는 일반인들도 사용할 수 있는 수준으로 유저 인터페이스를 개발했다"며 "현재는 IBM, 아마존 등 해외 양자컴퓨터만 체험할 수 있지만, 빠른 시일 내에 국내 기술로 개발된 양자컴퓨터를 체험할 수 있을 것"이라고 설명했다.

KIST는 또 세계 최초 소금의 전기화학적 활성화를 이용한 나트륨 이온 이차전지, 신속 비대면 비강 자동 검체 추출 로봇시스템, 신속 비대면 비강 자동 검체 추출로봇시스템, 격리 중환자 치료장비 원격 모니터링 시스템 등 코로나 대응 기술과 지능형 물품이송 및 배달로봇 시스템 등 9건의 혁신 기술을 선보였다.

윤석진 원장은 "이번 과학기술대전이 코로나19로 어려운 상황에서 개최되었지만, 과학기술의 중요성을 국민들이 분명히 인식하게 되는 계기가 될 것"이라고 말했다.

