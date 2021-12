[아시아경제 김유리 기자] 롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트 내 그랜드 하얏트 제주 '델리'에서 크리스마스 케이크와 특별 한정 디저트를 선보인다고 21일 밝혔다.

우도 땅콩 바닐라 통나무 케이크, 다크 초콜릿 통나무 케이크, 마스카포네 스트로베리 케이크 등 총 6종의 크리스마스 케이크와 크리스마스 트리 모양의 초콜릿, 산타클로스 모자를 쓴 돌하르방 초콜릿 등 특별 한정 메뉴를 선보인다.

크리스마스 케이크는 5만원대이며, 크리스마스 스페셜 초콜릿은 6500원부터 4만원대까지 다양한 가격대로 구성됐다.

이번 케이크와 디저트는 그랜드 하얏트 제주 '델리'를 이끄는 페이스트리 총괄 셰프 필립 다우(Philippe Daue)가 선보이는 것이다. 그는 고디바 총괄 쇼콜라티에 출신이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr