신한라이프빛나는재단, 다문화가정에 학습용 태블릿 지원

[아시아경제 오현길 기자] 신한라이프 사회공헌재단 신한라이프빛나는재단은 크리스마스를 맞아 다문화가정 아동과 청소년들에게 학습용 태블릿 PC를 지원한다고 21일 밝혔다.

학교 수업이 비대면으로 전환되고 있지만 학습용 기기가 없어 학습 격차가 커지는 어려움을 겪고 있는 취약계층 다문화가정 아동에게 도움을 주고자 마련됐다.

하트하트재단 전국 다문화가정 네트워크를 통해 수혜 아동과 청소년 200명을 선정, 5000만원 상당의 학습용 맞춤형 태블릿 PC 200대와 관련 소프트웨어를 이달 말까지 전달한다.

성대규 신한라이프빛나는재단 이사장은 "코로나19 이후 교육의 방식이 비대면 중심으로 바뀌고 있지만 경제적 어려움으로 교육불균형이 심화되고 있다는 점이 매우 안타깝다"며 "복지 사각지대에 놓인 다문화가정 아동들이 미래 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

