[클릭 e종목]"GS리테일, 경쟁력 갖춘 사업포트폴리오 대비 주가 저평가"

[아시아경제 박지환 기자] DB금융투자는 21일 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 30,450 전일대비 450 등락률 -1.46% 거래량 123,839 전일가 30,900 2021.12.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 '군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창e커머스시장 사활 건 유통업 “IT개발자 모십니다”줄잇는 인수 소식, 주가는 close 에 대해 경쟁력 있는 사업포트폴리오 대비 주가는 저평가 상태에 있다고 평가했다. 투자의견 '매수'를 유지했지만 목표주가는 4만9000원에서 4만3500원으로 하향 조정했다.

차재헌 DB금융투자 연구원은 "올 4분기 연결기준 매출액은 전년 대비 18.4% 증가한 2조5593억원, 영업이익은 156.4% 늘어난 658억원으로 추정된다"고 밝혔다. 위드 코로나 본격화로 회복되던 편의점 업황은 강화된 사회적 거리두기로 다소 주춤할 것으로 추정되지만 오피스·학교·유흥가에서의 편의점 영업 상황은 최악에서 벗어나고 있는 것으로 판단된다는 분석이 나온다. 직영점 운영 효율화로 슈퍼 부문의 흑자 흐름이 이어지겠지만 호텔/H&B 사업부는 코로나19 재확산에 따라 영업적자가 지속될 것으로 전망했다.

GS리테일은 주요 거점에 자리잡고 있는 슈퍼마켓과 편의점을 중심으로 최근 퀵커머스 사업을 본격적으로 시작했다. 지난 8월 음식 배달 플랫폼 요기요를 인수했으며, 카카오모빌리티 지분 1.3%를 650억원에 취득하는 등 모빌리티 사업 부문에 집중하고 있다.

차재헌 연구원은 "지난 7월 합병한 홈쇼핑 사업 부문의 실적은 무난한 이익 규모를 유지할 것으로 추정한다"며 "다만 GS리테일기존 사업과의 시너지 창출에는 다소 시간이 필요할 것으로 전망한다"고 말했다.

그는 "유통업종 평균 대비 높은 투자 자기자본이익률(ROE)과 향후 기대되는 편의점·슈퍼 등의 영업 환경 개선 가능성, 경쟁력있는 사업 포트폴리오상의 강점에도 불구하고 주가는 저평가된 상황"이라고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr