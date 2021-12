[클릭e종목]"네이버, 내년 강력한 글로벌 사업 모멘텀 기대"

[아시아경제 송화정 기자]IBK투자증권은 21일 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 373,000 전일대비 11,500 등락률 -2.99% 거래량 630,690 전일가 384,500 2021.12.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효" close )에 대해 내년 해외 사업에서 성장 모멘텀이 한층 강해질 것으로 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 56만원을 유지했다.

내년 일본 커머스와 북미 콘텐츠 시장에 대한 기대가 커지고 있다. 4분기부터 한국의 스마트스토어가 일본에서 마이스마트스토어 서비스로 베타 서비스를 진행 중이다. 정식 서비스는 내년 1분기 중에 시작될 것으로 예상되며 사업 주체는 일본 모바일 메신저인 라인이다. 이승훈 IBK투자증권 연구원은 "일본 내 라인 월 평균 이용자수가 9000만명으로 전체 인구의 70%를 커버한다"면서 "지분법 대상인 Z홀딩스 아래 야후재팬과 라인이 같이 있기 때문에 검색 서비스와 마이스마트스토어와의 시너지가 기대되며 현재 입점사에서 1년 이상의 판매 수수료를 면제하는 프로모션이 진행 중이기 때문에 입점 업체가 빠르게 증가할 것"이라고 분석했다.

또한 웹툰, 웹소설을 기반으로 글로벌 확장을 가속화할 것으로 예상된다. 북미 시장에서 네이버 웹툰과 왓패드의 월간 이용자수가 각각 1400만명, 9400만명을 확보했기 때문에 두 플랫폼 사이 강력한 시너지가 기대된다. 이 연구원은 "이미 두 플랫폼 내 콘텐츠 100개 이상을 영상화하는 프로젝트가 왓패드 웹툰 스튜디오를 통해 진행 중"이라며 "오징어 게임, 지옥 등 한국의 오리지널 콘텐츠가 글로벌 시장에서 상업적으로 흥행함에 따라 네이버의 스토리텔링 플랫폼은 글로벌 기업들과의 다양한 제휴를 통해 웨스턴 지역에 진출할 수 있는 기회가 크게 확대될 것"이라고 말했다.

네이버의 올해 4분기 실적은 시장 전망치(컨센서스)에 부합할 것으로 예상된다. IBK투자증권은 네이버의 4분기 실적을 매출액 1조8900억원, 영업이익 3934억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 25.1%, 21.4% 증가한 수치다. 이 연구원은 "4분기 광고 시장은 계절적 성수기지만 코로나19가 급격히 확산되면서 레저, 공연 등의 수요 급감으로 서치플랫폼 성장률이 소폭 둔화될 것으로 전망된다"면서 "하지만 코로나 여파로 커머스와 콘텐츠의 높은 성장세가 이어질 것"이라고 설명했다. 다만 글로벌 콘텐츠 시장 공략으로 마케팅비는 계속 증가해 영업이익률은 전년 대비 하락할 것으로 예상된다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr