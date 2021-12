"동반자와 포인트를 건 한판 대결."

골프존이 온라인 대전서비스 ‘올 뉴 배틀존’을 리뉴얼했다. ‘동반자 배틀모드’가 신설된 게 특징이다. 개인 배틀 또는 팀 배틀 중 원하는 모드로 동반자들과 매치플레이를 즐길 수 있다. AI는 실력이 비슷한 상대 플레이어를 매칭해준다. 이외에도 ‘버디 값’가 ‘포인트 멀리건’, ‘배판 아이템’, ‘배틀컵’ 등 다양한 게임 요소들이 마련돼 눈길을 끈다.

오픈 기념으로 총 1억원 시상 규모 ‘배틀 페스타 시즌2 전국 배틀 대축제’를 진행한다. ‘전국 배틀포인트 시상’과 ‘오프라인 최강자전’이다. 순위에 따라 지역대표 선발전 티켓과 TV, 김치냉장고, 드라이버, 거리측정기, 모바일 주유권, 상품권 등 푸짐한 상품을 준다. 배틀존 서비스는 회원 누구나 참여할 수 있다. 자세한 내용은 홈페이지와 앱 페이지에서 안내한다.