[아시아경제 이민지 기자] 와이엠텍 와이엠텍 273640 | 코스닥 증권정보 현재가 34,800 전일대비 900 등락률 -2.52% 거래량 43,392 전일가 35,700 2021.12.20 14:33 장중(20분지연) 관련기사 시장을 뒤흔든 애플카 이슈…아모센스·현우산업·와이엠텍 주목와이엠텍, 전기차 안전 핵심부품 '릴레이' 국산화…LG·SK·삼성 동반성장 close 은 결산배당으로 1주당 400원의 현금배당을 결정했다고 20일 공시했다. 배당금총액은 21억9320만원이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr