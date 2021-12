[이번 주 유상증자] 12월 넷째 주 유상증자

[아시아경제 유현석 기자] 이달(12월) 넷째 주에는 티웨이홀딩스 티웨이홀딩스 004870 | 코스피 증권정보 현재가 846 전일대비 4 등락률 +0.48% 거래량 109,758 전일가 842 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일티웨이홀딩스, 342억 규모 주주배정 유상증자 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 와 에이치앤비디자인 에이치앤비디자인 227100 | 코스닥 증권정보 현재가 10,000 전일대비 200 등락률 +2.04% 거래량 89,688 전일가 9,800 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장“셧다운제 폐지…” 게임 업계 최고 호황! 하지만 중요한 것은…[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일 close 이 유상증자를 실시한다.

◆티웨이홀딩스=티웨이홀딩스는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행한다. 오는 20~21일 구주주 청약을 진행한 후 23~24일 일반공모 청약을 실시한다.

확정 발행가액은 700원으로 3200만주를 발행해 총 224억원을 조달한다. 조달한 자금은 모두 채무상환에 사용된다.

티웨이홀딩스는 건설 현장에서 연약지반 보강을 위해 사용되는 PHC파일의 제조, 유통하고 있다. 또 연결대상 종속회사로는 국내외 항공운송업을 하는 저가항공사 티웨이항공과 항공운송 관련 지상조업 사업을 하는 티웨이에어서비스 등이 있다.

◆에이치앤비디자인=에이치앤비디자인은 주주 우선 공모 방식의 유상증자를 실시한다. 오는 22~23일 구주주 청약을 실시한 후 27~28일 일반공모 청약을 진행한다.

확정 발행가액은 6620원으로 540만주를 발행해 총 357억원을 조달한다. 조달한 자금 중 159억원은 건강기능식품 사업 확장을 위한 연구·개발, 마케팅에 투입한다. 또 건강기능식품 사업 확장을 위한 토지 구입 등에 198억원을 사용한다.

에이치앤비디자인은 휴대폰 보조밧데리, 충전기, 스마트 악세서리 및 공기청정기 등 소형가전 제품 등을 유통한다. 지난 7월에는 아리바이오에이치앤비를 인수해 건강기능식품 시장에 진출했다. 2019년 실립된 아리바이오에이치앤비는 신약개발회사 아리바이오의 건강기능식품 사업부 멤버들이 설립한 기능성 원료 개발 및 건강기능식품 ODM(제조자개발생산) 전문 기업이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr