'집단감염' 홍성교도소 추가 확진자 또 발생… 총 57명

[아시아경제 배경환 기자] 코로나19 집단감염이 발생한 충남 홍성교도소에서 추가 확진자가 나왔다. 이들은 모두 밀접접촉자로 분류됐던 수용자들인 것으로 확인됐다.

18일 법무부에 따르면 전 직원과 수용자들에 대한 3차 코로나19 전수검사를 진행한 홍성교도소에서 전날 수용자 12명이 추가 확진 판정을 받았다.

이번 추가 확진자들은 모두 밀접접촉자로 분류됐던 상태로 이들은 첫 확진자 발생 후부터 격리돼 생활 중이었다. 이에 현재까지 홍성교도소에서 발생한 확진자 수는 직원 3명과 수용자 54명 등 총 57명에 달한다. 법무부는 오는 20일 전체 수용자 및 직원들을 대상으로 4차 전수 검사를 시행할 예정이다.

앞서 법무부는 이달 14~16일 전국 53개 교정시설 종사자 및 수용자 6만8462명을 대상으로 코로나19 전수검사를 시행했다. 이 결과 집단감염이 확인된 홍성교도소를 제외한 12개 기관에서 17명이 확진 판정을 받았다.

한편 법무부는 확진자에 노출된 수용자 간 감염전파 및 시설 내 집단감염 확산을 방지하기 위해 확진자와 접촉수용자 전원을 별도 수용동에 수용하거나 1인1실 방식으로 수용하고 있다. 법무부 관계자는 "접촉자에 대한 주기적 유전자증폭(PCR) 검사를 강화하고 확진자가 발생한 교정시설의 수용자 이동, 기관 운영 중지 등 시설 전반에 대한 방역 조치를 강화하고 있다"고 밝혔다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr