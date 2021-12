박승일 서울아산병원장과 오주형 상급종합병원협의회장(경희대병원장)이 17일 서울 중구 프레지던트호텔에서 권덕철 보건복지부 장관 주재로 열린 ‘코로나19 의료대응을 위한 수도권 상급종합병원장 간담회’에서 대화를 나누고 있다. /문호남 기자 munonam@

