진주시, 3년 연속 국토부 도시재생 뉴딜사업 선정

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시 중앙지구가 국토교통부의 2021년 하반기 국토부 도시재생 뉴딜 공모사업에 최종 선정됐다.

조규일 진주시장은 16일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 통해 지난 2019년 성북지구, 2020년 강남지구에 이어 2021년 중앙지구까지 3년 연속 국토부 도시재생 뉴딜사업 공모사업에 선정됐다고 밝혔다.

시는 장대동 일원에 약 20만㎡규모로 268억원의 사업비를 투입해 오는 2026년 완공을 목표로 추진한다.

시는 ‘상무사의 후예 진주-중앙’이라는 비전으로 지역 정체성을 확립하고 원도심 성장혁신 거점 개발을 통한 중앙지구의 상권 활성화·일자리 창출, 그리고 진주상무사, 중앙시장, 논개시장, 청과시장 등 지역콘텐츠를 연계해 매력적이고 찾고싶은 곳으로 만들겠다고 강조했다.

특히 중앙지구를 비롯한 원도심은 신도심 개발에 따른 도시 확장 등 복합적 요인으로 인구 유출과 상권이 침체하는 이중고를 겪고 있어 낙후된 원도심을 활기 넘치는 삶의 공간과 일터로 변모시키기 위해 시는 정부가 국정과제로 추진중인 도시재생 뉴딜사업 공모에 적극 참여했다고 시는 덧붙였다.

이로써 남강을 중심으로 북쪽인 성북지구는 역사·교육기능, 남쪽인 강남지구는 문화·예술기능, 그리고 원도심 결합지역이라 할 수 있는 중앙지구의 상권 활성화와 일자리·창업기능을 연결해 원도심 전체에 대한 도시재생사업을 추진할 수 있게 됐다.

중앙지구 도시재생 뉴딜사업은 원도심의 중앙상권과 지역문화를 활성화하고 주거환경 개선과 지속가능한 공동체 육성을 목적으로 하는 중심시가지 유형의 사업이다.

조규일 시장은 “도시재생 뉴딜사업의 성공여부는 진주 미래 100년을 열어가는 역점 사업들과 유기적인 상호작용을 통해 얼마만큼 상승효과를 발휘하느냐에 달려있다”며 “지역주민, 소상공인, 시민사회 등 다양한 주체간 소통하고 교류, 협업해 최선의 도시재생 효과를 달성할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

