[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 16일 경남 산청군 산청읍 한마음공원에 있는 삼청루가 LED 경관조명으로 불을 밝히고 있다.

삼청루는 산청군이 예로부터 산과 물, 사람이 맑아 삼청(三淸)이라 불린 고을이라는 의미를 담고 있다.

최근 국민권익위원회가 발표한 ‘2021년 공공기관 청렴도’ 평가에서 전국 226개 기초자치단체(시·군·구) 가운데 유일하게 종합청렴도 1등급 기관으로 선정되기도 했다.

군 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 장기화하면서 군민들이 답답함을 호소하고 있다”며 “이번에 밝힌 경관조명으로 작은 위로를 받길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr