곡성군, 청년키움 지원체계 추진 결과 점검 나서

청년사업 지원체계 효과적 운영 여부 중점 점검

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 전남 곡성군이 지난 15일 군청 소통마루에서 청년키움 지원체계 추진결과 보고회를 개최했다고 밝혔다.

보고회를 통해 곡성군은 올 한 해 청년 지원사업의 추진 결과를 점검하고 내년에 추진한 청년 지원정책을 발굴했다.

곡성군은 ▲지역 청년 인재 채용지원, ▲청년부부 결혼축하금, ▲청년 커뮤니티 활성화 사업 등 9개의 신규 청년 사업을 발굴하여 추진했다. 또한 ‘청춘작당 시즌3 전남았어요, 곡성공할거야 공모사업’ 등을 통해 지역에 정착을 시작한 청년들과 정주 중인 지역 청년들에게 맞춤형 지원을 제공했다.

보고회에서는 이러한 청년사업들과 지원체계가 효과적으로 운영됐는지에 중점을 두고 점검을 실시했다.

보고회를 주재한 유근기 군수는 “지역 청년들에게 가장 필요하고 절실한 것이 무엇일지 늘 청년들과 함께 고민해왔다. 그리고 그 고민들을 담아 정책을 만들고 역량을 모아 추진해왔다. 저출생과 수도권 집중화는 국가적 해결 과제이지만 그렇다고 우리가 손 놓고 방관해서는 안 된다.”라고 인구감소 해결을 위한 청년정책의 중요성을 강조했다.

이어 “잘되고 있는 분야는 더욱 키워가고 부족한 것들은 보완해서 청년들이 곡성에서 푸른 꿈을 마음껏 펼치며 희망을 찾을 수 있는 도시가 될 수 있도록 최선을 다하자”고 말했다.

곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자 cha6960@asiae.co.kr