경기도청소년상담복지센터, 17일 카카오톡 채널 개설

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '경기도청소년상담복지센터' 전용 정보전달 창구로 카카오톡 채널을 개설하고, 센터 대표 캐릭터인 '나온이' 이모티콘을 선착순 2만5000명에게 배포한다.

경기도청소년상담복지센터는 위기청소년 상담, 청소년 상담사 역량 강화 등을 위해 청소년복지 지원법에 따라 1993년 설립된 경기도 지원 기관이다.

도는 기존 창구인 '청소년전화1388'(24시간 국번 없이)뿐만 아니라 카카오톡 채널을 통해서도 청소년들과 적극 소통하며 센터의 다양한 사업을 소개하기 위해 이번에 채널을 개설하게 됐다.

도는 17일 오후 2시부터 30일까지 카카오톡 채널에 가입하는 선착순 2만5000명에게 센터 대표 캐릭터인 '나온이' 이모티콘을 지급한다.

나온이는 '힘이 들 때 언제든 나에게 오세요'라는 의미를 담은 부엉이 모양의 캐릭터다.

김향자 도 청소년과장은 "이번 카카오톡 채널 오픈으로 도내 청소년, 보호자, 청소년 관련 기관 종사자 등에게 빠르게 청소년 관련 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

