진통 시작한 '코로나 확진' 산모…병상 없어 길에서 10시간 헤맸다

병원 40여곳 문의했으나 "병상 없다"

[아시아경제 나예은 기자] 신종 코로나바이러스 감염즘(코로나19) 확진으로 재택치료를 받던 만삭 임신부가 출산 진통이 왔지만 전담 병원이 없어 10시간 동안 거리를 헤매는 일이 발생했다.

15일 경기도소방재난본부에 따르면 지난 13일 오후 9시57분 "코로나19 재택치료 중인데 하혈하고 있다"는 임신부 A씨의 신고가 접수됐다.

파장 119 안전센터 구급대원 3명은 10여분 뒤 현장에 도착했지만, 당시 병상이 포화상태였기 때문에 A씨는 2시간 가량 구급차에서 대기하다 진통이 잦아든 뒤 귀가했다. 방역지침상 코로나19 확진자는 일반 산부인과가 아닌 전담병원으로 이송해야 한다.

하지만 2시간 뒤인 이튿날 오전 2시35분쯤 진통이 다시 시작됐고, 출동한 구급대원이 A씨를 구급차에 태운 뒤 인근 병원을 수소문했지만 또 병상을 찾지 못했다. 충청권까지 손을 내밀었지만, 사정은 마찬가지였다.

당시 구급차에서 분만 시도를 고려하던 상황에서 다행히 오전 8시10분쯤 서울 아산병원에서 병상이 확보됐다는 연락을 받았다.

결국 A씨는 최초 신고 뒤 10시간 만에 병원으로 이송됐다. 밤새 구급대가 병상을 확보하기 위해 병원 40여 곳에 돌린 전화는 80통에 달한 것으로 전해졌다.

경기도소방본부 관계자는 "코로나19 전담 병상이 포화상태라 응급 상황에 대처가 힘들었던 상황"이라며 "다행히 산모가 잘 버텨주셔서 위험한 순간이 오기 전에 병원에 이송할 수 있었다"고 설명했다.

한편 '소방을 사랑하는 공무원 노동조합'은 이날 성명을 내고 "중대본 등에 관련 규정을 검토하고 조속한 시일 내에 시정할 것을 요구한다"고 밝혔다.

노조는 "출산이 임박한 산모를 수용할 수 있는 병상이 없다는 것은 생명에 대해 지극히 소극적이며, 무책임한 행위다. 이에 조속한 시일 내 산모를 비롯해 촌각을 다투는 긴급 환자에 대한 대책을 마련하라"고 강조했다.

