레이크머티리얼즈 등 20개사, '소부장 강소기업100+' 유망기업 선정

5년간 연구개발, 사업화자금 등 다양한 지원

[아시아경제 김종화 기자] 초고순도 트리메틸알루미늄(TMA) 및 유기금속 화합물 제조업체인 ㈜레이크머티리얼즈 등 20개사가 올해의 '소재·부품·장비 강소기업100+' 유망기업에 선정됐다.

중소벤처기업부는 15일 서울 코엑스에서 기업과 유관기관이 함께하는 2021년 '소재·부품·장비 강소기업 100+' 선정식을 개최했다고 밝혔다.

소부장 강소기업100+ 프로젝트는 소부장 국산화를 넘어 세계 가치사슬(Global Value Chain) 변화에 선제적으로 대응하기 위해 소부장 유망기업을 선정·육성하는 사업으로, 12대 1의 높은 경쟁률을 뚫고 지난달 20개사가 추가로 선정됐다.

이번에 선정된 소부장 강소기업은 기술 분야별로 반도체 8개, 전기·전자 4개, 환경·에너지 3개, 기초화학 2개, 기계·금속 1개, 자동차 1개, 바이오 1개가 선정됐다.

분야별 선정된 기업은 ▲㈜레이크머티리얼즈 ▲㈜밸류엔지니어링 ▲㈜아이윈 ▲㈜엠티아이 ▲㈜자람테크놀로지 ▲㈜저스템 ▲ 티이엠씨㈜ ▲피에스케이홀딩스㈜(이상 반도체 분야 8개사) ▲㈜셀코스 ▲㈜씨엔티솔루션 ▲㈜엘디스 ▲㈜지아이텍(전기·전자 4개사) ▲범한퓨얼셀㈜ ▲㈜케이피텍 ▲㈜코렌스알티엑스(환경·에너지 3개사) ▲㈜세일하이텍 ▲이피캠텍㈜(기초화학 2개사) ▲진영티비엑스㈜(기계·금속) ▲태림산업㈜(자동차) ▲㈜마크로케어(바이오) 등이다.

선정된 소부장 강소기업들은 5년간 연구개발(R&D), 사업화자금 등 다양한 중소기업 지원사업을 통해 신속한 기술혁신 및 사업화를 지원받게 된다.

차정훈 중기부 창업벤처혁신실장은 "앞으로도 우리 경제의 근간인 소부장 산업 발전을 위해 힘써주시길 부탁드린다"면서 "중기부가 힘이 될 수 있도록 적극적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr