경기경제과학원, 가상현실과 인공지능 성과공유회 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 가상현실과 인공지능 성과를 공유하는 행사를 개최한다.

경기도경제과학진흥원은 16~17일 이틀 간 성남시 분당구 삼평동 경기창조경제혁신센터 국제회의장에서 '2021 성과공유회 가상현실과 인공지능의 만남' 행사를 마련한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 지난해 말부터 급속도로 확산된 메타버스(가상현실) 시대에 맞춰 가상현실과 인공지능 기술 확산을 위해 기획됐다.

경기경제과학원은 이번 행사를 통해 경기도의 VR(가상현실), AR(증강현실), AI(인공지능) 실증과제에 대한 지원성과를 공유하고 기술교류를 통한 협업 비즈니스 모델 창출기회 등을 점검한다.

유승경 경기경제과학원장은 "이번 성과공유회를 통해 경기도내 VR, AR과 인공지능의 기술적 성과를 직접 체험하고, 이를 통해 관련 산업에 대한 이해도를 높이는 계기가 될 것으로 기대된다"며 "앞으로도 경과원은 경기도의 인공지능과 가상현실 기술 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

