무안군, 수확기 쌀 공급 과잉 물량 시장격리 강력 촉구

쌀값 폭락 대비 시장 격리 정부 결단 요청

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군이 정부의 선제적인 벼 시장격리를 통해 ‘2021년 수확기 쌀 공급 과잉물량에 의한 쌀값 하락 방지’ 촉구 성명서를 지난 13일 발표했다.

14일 군에 따르면 통계청 발표에 따르면 올해 쌀 생산량은 388만 2000t으로 전년 대비 10.7% 증가했으며 시장격리 요건을 충분히 갖춘 상태이다.

이는 신곡 수요량 대비 최소 37만t이나 과잉생산된 것으로, 풍년의 기쁨에도 불구하고 농가들의 걱정과 우려는 커지고 있다.

실제 산지 쌀값도 지속해서 하락하는 추세로, 지난 10월 22만 7212원이었던 쌀값은 12월 5일 현재 21만 344원으로 1만 6868원이나 떨어졌다.

김산 군수는 “과잉으로 인한 쌀 농가의 어려움을 호소”하고 “지난해 정부에서는 변동직불제 폐지에 따른 제도 보완과 양곡 수급 안정 대책 목적으로 관련 법령 개정을 통해 안정적인 쌀 공급정책을 마련한 만큼 적극적인 결단이 필요한 시점”이라고 말했다.

그는 이어 “시장격리는 쌀값 하락을 막기 위한 유일한 방안으로 정부는 법에 명시된 요건에 따라 쌀 공급과잉 예상 물량에 대한 시장격리 조치를 즉각 시행해야 한다”고 거듭 촉구했다.

그러면서 “쌀농사는 선조 대대로 국민의 중요한 먹거리를 책임져 오고 있으며, 쌀 생산원가 상승과 비교해 수요의 지속적 감소로 농가의 시름이 가시지 않고 있다”며 “어려운 농가의 여건을 더 외면하지 말아야 한다”고 강조했다.

