서울시의회 예결위 14일 오전 11시 전체회의 열어 2022년도 예산안 심의할 예정이었으나 서울시 예산과 직원 확진 판정 무기한 연기

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회가 14일 오전 11시 예결위원회를 열어 2022년 예산안 심의를 할 예정이었으나 코로나 19 확진자가 발생해 또 연기됐다.

서울시의회 예결위원회는 지난주 서울시 도시교통위원회 간부들이 대거 확진자로 확정되면서 새 해 예산안 심의를 연기했다.

시의회는 더 이상 미룰 경우 예산 심의가 어렵다고 보고 14일 오전 11시부터 재개할 예정이었다.

그러나 서울시 예산과 직원이 이날 오전 확진자로 판명나면서 또 다시 무기한 연기했다.

이로써 법정 시한을 지킬지 불투명해졌다.

