[아시아경제 임혜선 기자] 롯데칠성음료가 ‘옥스포드’와 협업해 대표 제품인 ‘칠성사이다’·‘칠성사이다 제로’·블록을 세트로 구성한 한정 패키지를 출시한다고 14일 밝혔다.

패키지는 총 4종으로 실제 현장에서 음료를 배송하는 ‘칠성 트럭 세트’를 비롯해 주요 마트 3사 ‘롯데마트’, ‘이마트’, ‘홈플러스’의 외관을 모델로 한 마트 세트 3종이다.

한정 패키지는 16일부터 22일까지 사전 예약 판매로 진행된다.

