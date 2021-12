유재석 코로나19 확진…연말 스케줄 직격타

[아시아경제 이이슬 기자] 방송인 유재석이 코로나19(신종 코로나바이러스감염증)에 확진됐다.

소속사 안테나는 13일 "유재석이 이날 오전 진행한 코로나19 검사에서 양성 판정을 받았다"고 밝혔다.

이어 "유재석은 지난 9월 말 2차 접종까지 완료한 상태였으며, 지난 11일 코로나19 확진자와 밀접 접촉 통보를 받고 즉시 1차 PCR(유전자증폭) 검사를 진행, 음성 판정을 받고 수동감시 대상으로 분류됐다"고 했다.

이어 "방역 지침에 따라 오늘(13일) 오전 2차 PCR 검사를 진행하게 되었고, 검사 결과 확진 판정을 받았다"고 전했다.

소속사는 "유재석은 현재 예정된 스케줄을 모두 취소하고, 방역당국의 지침에 따른 필요한 조치를 취하고 있다"고 알렸다.

앞서 안테나 수장인 가수 유희열이 스케줄을 앞두고 지난 10일 코로나19 PCR 검사에서 양성 판정을 받았다. 그는 백신 2차 접종을 완료한 상태였으며, 유재석 역시 돌파감염 됐다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr