[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 경남정보대학교와 일등코리아는 13일 교내 대회의실에서 산학협력 가족회사 협약식을 개최했다.

협약으로 ▲학생의 현장실습과 주문식 교육 추진 ▲시설, 장비 공동 활용 ▲인적·물적 교류 ▲졸업생 채용 추천 등 두 기관의 역량과 자원을 교류, 협력하게 된다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr