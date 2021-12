나주시, 김창옥 강사 초청 평생학습 특강 성료

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 지난 10일 문화예술회관 대강당에서 소통 전문가 김창옥 강사를 초청해 평생학습 특강을 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 특강은 시민의 평생학습 증진을 위한 전남인재평생교육진흥원(원장 고석규)의 지원을 통해 마련됐다.

코로나19 백신접종을 완료한 사전 신청 시민 99명이 참석했으며 전남인재평생교육진흥원 유튜브 채널에서 생중계로 진행됐다.

김창옥 강사는 ‘유쾌한 소통의 법칙’을 주제로 90여 분 간 재치 있는 입담과 진정성 있는 공감 토크로 일상 속 부부와 자녀, 가족 간의 올바른 소통 노하우를 전수하며 청중에게 웃음과 감동을 선사했다.

시민 김 모 씨는 “계속되는 코로나19로 심신이 지쳐있었는데 위로의 선물 같은 강연을 마련해줘서 고맙다”며 “앞으로도 실생활에 적용할 수 있는 소통과 공감의 강연 자리가 자주 있었으면 좋겠다”고 전했다.

시 관계자는 “이번 특강이 코로나19 장기화 속 위로의 선물이자 가족, 이웃 간의 소통의 통로를 넓히는 소중한 계기가 됐길 바란다”며 “대한민국 평생학습도시에 부합하는 다양한 평생학습과 강연을 마련해 시민의 배울 권리를 적극 보장해가겠다”고 말했다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr