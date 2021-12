고창군, 3년 연속 기업투자유치 평가서 ‘우수기관’ 선정

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군(군수 유기상)은 전라북도 선정 올해 기업투자유치 평가에서 3년 연속 우수기관으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

전북도는 매년 14개 시군을 대상으로 ▲기업유치 실적 ▲일자리 창출 ▲우수사례 등 4개 분야 11개 지표의 평가를 바탕으로 전북도 투자심의위원회의 검증을 거쳐 투자유치 우수기관을 선발한다.

군은 코로나19 장기화로 인한 기업들의 투자침체 상황에도 적극적인 기업유치 활동을 펼쳤다.

그 결과 민선7기 기간 중 유치권이 해소된 고창일반산업단지를 중심으로 11개 기업으로부터 4000억원 이상 규모의 투자를 이끌어내 향후 2400여명의 새로운 일자리가 생겨날 것으로 기대하고 있다.

앞서 군은 지난해 대한상공회의소의 기업 체감만족도 평가에서 전북 1위(전국 5위)를 차지하는 등 명실공히 기업하기 좋은 도시 임을 증명하고 있다.

특히 식품산업 연관 기업과의 잇따른 투자협약(MOU) 체결은 고창군 농수축산농가의 소득증대로 이어질 수 있어, 장기적으로는 지역경제 성장동력 구축이라는 중요한 의미로 평가되고 있다.

정길환 상생경제과장은 “도내 군 단위에서 군이 유일하게 3년 연속 우수기관으로 선정된 것은 여러 어려움 속에서도 적극적으로 기업유치를 위해 노력한 결과다”며 “앞으로도 대규모 투자유치로 일자리를 창출하고 기업과 지역사회가 상생하는 선순환 구조를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

