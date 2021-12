[클릭 e종목]"뷰웍스, 배터리 검사 수요 증가 수혜"

[아시아경제 지연진 기자]신한금융투자는 뷰웍스 뷰웍스 100120 | 코스닥 증권정보 현재가 37,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 37,900 2021.12.13 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 뷰웍스, 50억원 규모로 자사주 취득 결정시노펙스, 수입 의존 액체필터용 MB소재 국산화 성공에 강세! ... 다음 챙겨야할 핵심주는?뷰웍스, 2분기 영업이익 98억…전년대비 7.8%↑ close 에 대해 최근 2차전지 배터리 안정성에 대한 관심이 높아지며 배터리 검사장비 수요가 증가하고 있어 수혜가 예상된다고 13일 밝혔다.

정민구 신한금융투자 연구원은 "뷰웍스는 디스플레이 검사장비 용 디텍터 및 카메라 납품업력을 기반으로 반도체, PCB 등의 검사장비로 품목을 다변화 하고 있다"며 "산업용 검사솔루션이 분야 확장을 통한 매출액 증가가 예상된다"고 전했다.

이 회사는 1999년 설립된 의료·산업용 검사 솔루션 전문업체로, 2001년 의료용 엑스레이 디텍터 출시하며 본격적으로 의료용 검사 시장에 진출했다. 2008년 고해상도 산업용 카메라를 출시했고, 산업용 엑스레이 디텍터, 산업용 검사 소프트웨어 등으로 확장 중이다.

올해 3분기 기준 매출액 비중은 FP-DR(의료용디텍터) 38.9%, 산업용카메라 26.9%, 동영상 디텍터(치과용) 15.5%, 기타 18.7%이다.

정 연구원은 "전방산업 회복으로 인한 덴탈용 디텍터 수요증가와 중저가형 메디컬 디텍터의 견조한 판매로 의료용 디텍터 사업부의 꾸준한 외형성장이 예상된다"며 "뷰웍스의 덴탈용 디텍터는 전방고객사 주문 증가에 따라 코로나19에도 견조한 성장세를 보여왔다. 내년 최대고객사의 지역확장에 따른 주문 수량 증가로 뷰웍스의 덴탈용 디텍터 매출액이 동반 증가할 전망"이라고 내다봤다.

이어 "뷰웍스는 산업용 카메라, 디텍터, 검사 소프트웨어 등 다양한 검사용 솔루션을 내재화 하고 있다. 뷰웍스는 단순 카메라모듈, 디텍터납품을 넘어 검사장비를 포함한 검사솔루션 납품이 가능해졌다"며 "뷰웍스의 내년 산업용 카메라 및 검사솔루션 매출액은 전년대비 10.2% 증가한 584억원으로 예상한다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr