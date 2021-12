기아, 스웨덴 전기차 시장서 판매실적 2위…네덜란드선 5개월째 1위

첫 전용전기차 EV6가 기아 판매 실적에 기여

[아시아경제 이기민 기자] 기아가 스웨덴, 네덜란드 등 유럽의 신흥 전기차 시장에서 흥행몰이를 이끌고 있다.

12일 유럽의 전기차 판매 집계기관인 EU-EVs에 따르면 기아는 올해 1∼11월 스웨덴에서 6018대(점유율 12.7%)를 팔아 5666대를 판매한 테슬라(11.9%)를 제쳤다. 1위는 9296대(19.6%)를 판매한 폭스바겐이다.

지난 10월까지 기아는 테슬라에 120여대 뒤쳐진 3위였지만 지난달 776대를 판매하며 테슬라를 눌렀다.

기아의 첫 전용 전기차 EV6가 스웨덴 시장 진입 첫 달인 10월 11대, 지난달 355대를 판매하며 실적에 기여했다. 지난달 스웨덴 모델별 판매 순위에서 EV6는 니로EV(355)대와 함께 5위였고, 1위인 폭스바겐 ID.4와의 격차도 230여대에 불과했다.

스웨덴은 유럽에서 세 번째로 전기차 비중이 높은 국가다. EU 집행위원회 산하 '유럽 대체연료 연구소'의 국가별 전기차 등록 현황에 따르면 올해 1~9월 전기차 비중은 노르웨이가 59.7%로 가장 높고 이어 아이슬란드(27.9%), 스웨덴(15.9%) 순이다. 스웨덴의 올해 3분기까지 전기차 시장 규모는 3만6000대로, 올해 연간 누적 5만대에 달할 것으로 전망된다.

물론 올해 들어 3분기까지 누적 전기차 시장 규모를 보면 독일(22만9000대), 영국(12만1000대), 프랑스(10만7000대) 등의 순으로 크다. 다만 이들은 자국 브랜드 선호도가 높고 전기차 비중이 10%안팎으로 낮다.

글로벌 완성차 업체들이 또 다른 전기차 공략 지역으로 꼽는 네덜란드에서도 기아는 지난 7월부터 1위 자리를 지키고 있다. 올해 11월까지 네덜란드에서 기아의 누적 전기차 판매량은 6046대(점유율 12.7%)로 2위 스코다(5080대·10.7%), 3위 폭스바겐(4029대·8.5%)을 멀찌감치 따돌리고 있다. 테슬라는 2277대로 점유율이 4.8%에 불과하다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr