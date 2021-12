▶박형례 씨 별세, 최영철·상철·강철(대호ENG 이사)·귀철(한국농어촌공사 화성수원지사 부장)·은화 씨 모친상, 최성국(광남일보 기자) 씨 조모상 = 10일 오후, 해남국제장례식장 본관 1호, 발인 12일 오전 8시30분. 061-536-4494

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr