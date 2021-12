[포토]교육부·성북구, 성신여대 일대 학교밖 다중이용시설 방역 현장점검

[서울시 자치구 포토 뉴스]성북구, 교육부와 함께 방역수칙 게시 및 안내, 출입자 명부 작성 및 관리, 학생 마스크 착용 여부 등 확인· 시설 내 방역수칙 준수 당부하며 업계 애로사항 청취도...성북우리아이들병원, 취약계층 위해 성북구에 쌀 20kg 600포(싯가 3300만원 상당) 전달...마포구체육회 유공자 표창 ...강동구, 워크스루형 스마트 안심 방역게이트 기증한 ㈜퓨리움에 감사장 수여

[아시아경제 박종일 기자] 교육부과 성북구가 방역 취약이 우려되는 대학가 일대 다중이용시설을 대상으로 10일 방역수칙 점검에 나섰다.

정종철 교육부 차관과 이승로 성북구청장이 성북구 성신여대 로데오 거리 부근 노래방과 PC방을 방문, 시설 내 ▲방역수칙 게시 및 안내 여부 ▲출입자 명부 작성 및 관리 ▲이용자 마스크 착용 여부 등 방역수칙 준수 여부 등을 확인했다.

또 상인들로부터 현장 목소리를 들으며 업계 애로사항을 듣기도 했다.

의료법인 우리아이들의료재단 성북우리아이들병원(이사장 정성관)이 지난 6일 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 위하여 쌀 20kg 600포(시가 3300만원 상당)를 성북구에 전달했다.

서울 동북권 최초의 어린이병원인 성북우리아이들병원은 성북구 저소득 취약계층 이웃을 위해 지속적으로 성금과 성품을 기부해 왔다. 2019년 쌀 20kg 500포, 2020년에는 비타민 340상자를 기부했다. 올해 7월에는 성금 1500만원을 기부했다.

이번에도 취약계층의 필수 먹거리인 쌀을 전달, 코로나19와 추운 날씨로 더욱 어려움을 겪을 이들을 응원하고 온정을 전했다. 성북구는 취약계층을 위해 지속적인 나눔활동을 펼치고 있는 성북우리아이들병원에 감사장을 수여했다.

이승로 성북구청장은 의료법인 우리아이들의료재단 성북우리아이들병원을 대표해 정성관 이사장에게 감사장을 전하며 “본격적인 한파가 시작하는 가운데 더욱 팍팍한 삶을 살아야 하는 취약계층을 위해 지속적으로 관심을 기울이고 나눔을 실천해 주셔서 감사드린다” 면서 “성북우리아이들병원의 활동이 지역사회에 온정의 손길을 확산해 힘든 시기를 보내는 이웃들이 보다 따뜻한 겨울을 보낼 수 있을 것”이라는 인사를 전했다.

성북구는 이번 성북우리아이들병원의 기부물품을 20개동 주민센터를 통해 취약계층 주민 600세대에 신속하게 전달했다.

마포구(구청장 유동균)가 마포구체육회 주관으로 10일 마포구체육회 유공자 표창 시상식을 진행했다.

마포구청 4층 시청각실에서 진행된 이번 시상식에서는 마포구 체육 발전에 공헌한 유공자 10명에게 표창이 수여됐다.

이날 유동균 마포구청장은 “코로나19로 인해 많은 어려움이 있었지만 스포츠인이라는 끈끈한 결속력으로 올해도 우수한 성적을 거두게 됐다”며 “앞으로도 마포구와 마포구 체육회가 체육인들의 성장과 발전에 든든한 버팀목이 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

강동구(구청장 이정훈)가 9일 강동유소년스포츠센터에 워크스루형 스마트 에어샤워를 기증, 구 주요시설 실내환경개선에 기여한 퓨리움에 감사장을 수여했다고 밝혔다.

스마트 IoT 에어샤워는 대규모 인원이 동시에 출입하는 시설용으로 설계된 것으로 이용자가 게이트를 지나가기만 해도 LED 살균기술과 헤파, 탄소나노튜브 등의 필터를 통해 실내 미세먼지를 제거 및 탈취시켜준다. 또, 내장된 천연 피톤치드는 살균·항균 등 다양한 효과를 발휘한다.

어린이를 대상으로 다양한 운동 프로그램을 진행하는 공공체육시설인 강동유소년스포츠센터는 워크스루형 스마트 에어샤워 설치로 인해 주민들과 아이들이 더욱 안전하게 시설을 이용할 수 있게 됐다.

구는 날로 심각해지는 바이러스와 감염병을 예방하고 미세먼지로부터 안전한 실내 환경을 조성하기 위해 공기 질 데이터를 수집·분석해 개선방안을 마련하고 있다. 현재 구청사를 비롯 지역 내 16개 시설에 스마트 IoT 에어샤워를 설치·운영 중에 있으며, 모니터링 결과 주민들의 이용 만족도도 높게 나왔다.

이정훈 강동구청장은 "워크스루형 스마트 에어샤워를 선뜻 기증하여 주심에 감사드린다“며 ”앞으로 구는 다양한 스마트 기술을 적극 발굴, 응용하여 지역내 시설 등에 적용해 주민들이 코로나19 상황에서도 안심하고 건강하게 생활할 수 있도록 지원해나갈 계획이며 많은 주민이 첨단 기술의 혜택을 누리는 사람 중심의 스마트도시 강동을 만들어가겠다"고 말했다.

광진구(구청장 김선갑)가 9일 구청장실에서 한국사회보장정보원(원장 노대명)과 지역상생?협력을 위한 업무협약을 체결했다.

한국사회보장정보원(이하 정보원)은 각종 사회복지 급여 및 서비스 지원 대상자의 자격과 이력에 관한 정보를 통합 관리, 지방자치단체의 복지업무 처리를 지원하기 위한 시스템을 운영하는 보건복지부 산하 기관이다.

중구 충무로에 위치했던 정보원은 지난 달 중곡동으로 이전했다. 이번 협약식은 정보원이 이전과 함께 지역사회 지원 의사를 밝혀옴에 따라 지역 상생을 위한 기관 간 협력을 도모하기 위해 마련됐다.

협약식에는 김선갑 구청장과 노대명 원장 등 9명이 참석한 가운데 상호 협의된 협약서를 교환했다. 주요 협약 내용은 ▲장학금 지원 ▲복지후원금 지원 ▲지역경제 활성화 추진이다.

양측은 지난 6월부터 세 번의 사전 협의를 거쳤으며, 이날 협약식을 계기로 ▲지역인재 선발 및 장학금 지원 ▲저소득가정 후원 등 맞춤형 복지사업 ▲전통시장?사회적경제기업 지원 등 협력사업을 본격 추진하게 됐다.

보건복지행정타운 11~20층에 입주한 정보원에는 800여 명의 많은 직원이 근무하고 있어 코로나19로 침체된 지역상권 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

김선갑 광진구청장은 “한국사회보장정보원의 광진구 이전과 보건복지행정타운 입주를 축하드리고, 지역사회 지원을 위한 결정에 감사드린다” 라며 “오늘 협약을 계기로 지역 발전을 위해 긴밀하게 협력해 나가겠다” 라고 말했다.

