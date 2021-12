완주군, 국가예산 5000억원 시대 ‘개막’

내년도 국가예산 5068억원 확보

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 내년도 국가예산 5068억원을 확보함으로써, 사상 처음으로 5000억원 시대를 열었다고 10일 밝혔다.

완주군의 국가예산 확보는 지난 2018년 3215억원에서 이듬해 3623억 원을 늘었고, 2019년에 4165억 원을 기록해 4000억원대 열었다.

이후 2년 만에 5000억원 시대를 개막한 것이다.

또한 전년의 국가예산 4513억원보다 555억원, 12.3% 급증했다.

분야별 국가예산 확보액은 교육·복지 1566억원으로 전년보다 140억원(9.8%)이 증가했고, 주민생활 기반조성 분야가 240억원(19.5%)이 늘어난 1470억원으로 뒤를 이었다.

특히 산업경제와 일자리 관련 국가예산은 전년보다 128억원(23.0%) 늘어난 684억원을 확보해 높은 증가율을 나타냈다. 수소경제 육성과 기업 유치 인프라 확충 등 신성장 동력 창출을 동력을 마련했다는 평가다.

또한 농업·농촌과 환경 관련 국가예산이 각각 485억원과 474억원을 나타냈으며, 문화관광·체육 195억원, 재난안전 194억원 등으로 집계됐다.

특히 완주군은 국가예산 확보에 공을 들여온 59개 중점사업 중에서 21개의 신규사업 예산을 확보했는데, 총 국도비 확보액은 253억원을 기록했다.

주요 신규 사업의 2022년도 국가예산 확보를 보면 △수소용품 검사지원센터 건립 112억원 △소양~동상 국지도55호선 시설개량 2억원 △사용 후 연료전지 기반 구축 및 제조지원 사업 39억원 △공공부문 탄소중립 모델 발굴사업 40억원 △신재생 연계 에너지저장시스템(ESS) 안전성 평가센터 구축 10억원 △가족친화형 삼봉공공도서관 건립 4억원 등이다.

이밖에 초남이성지 일원 발굴조사를 위한 국비 8000만원과 전북문화재연구센터 건립비 11억원은 향후 문화관광 활성화의 시드머니 역할을 할 것으로 기대된다.

아울러, 소양 공공하수처리시설 증설사업 5억원, 삼례처리구역 노후하수관로 정비사업 5억원등도 향후 안정적인 국가예산 확보의 토대를 마련했다는 점에서 의미있게 다가오고 있다.

