대형마트, 설 선물세트 사전예약 ‘시작’…"실속·고급·이색 중점"

[아시아경제 임춘한 기자] 대형마트들이 설 선물세트 사전예약 판매에 돌입했다. 코로나19 사태 이후 비대면 선물세트 구입 수요가 늘어나면서 사전예약이 본판매 비중보다 높아지고 있는 추세다.

11일 업계에 따르면 홈플러스는 다음달 19일까지 설 선물세트를 사전예약 판매한다. 이번엔 실속, 고급, 이색 상품을 중심으로 고객들의 다양한 취향을 충족시킬 수 있는 상품들을 마련했다. 2022년 임인년을 맞아 호랑이띠 스페셜 와인 4종을 단독 출시하며, 골프 열풍에 맞춘 선물세트도 준비했다. 캠핑족을 위한 선물세트로 ‘고원에서 자란 무항생제 돼지구이 냉장세트’를 300세트 한정 판매한다.

사전예약 기간 동안 행사카드로 결제 시 최대 40% 할인 혜택을 제공하고, 구매 금액에 따라 최대 150만원의 상품권 증정 또는 즉시할인을 받을 수 있다. 5만원 이상 구매 시 카드사별 무이자 혜택은 물론 3만원 이상 구매 시 무료로 배송을 진행한다. 법인 고객 대상으로 다음달 1일까지 상품권 특별 행사도 마련했다. 홈플러스 온라인을 이용하면 10만원 이상 구매 시 10% 할인 쿠폰 증정, 10만원 이상 구매 시 10만 마일리지 페이백, 행사카드 결제 시 최대 75만원 중복 쿠폰 할인 가능하다.

롯데마트도 지난해 설보다 나흘 앞당겨 사전예약판매를 시작했다. 롯데마트에 따르면 2019년 39.7%였던 설 선물 세트 사전예약 매출 비중은 올해 51.9%까지 증가했다. 사전 예약 기간 동안 엘포인트 회원 및 행사 카드로 선물세트를 구매한 고객에게 정상가 대비 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 3만원 이상 구매 시 무료로 배송해주고, 특정 카드로 구매 시 금액대별로 최대 150만원의 상품권을 증정한다. 오프라인 매장 외에도 롯데온에서도 같은 혜택을 받을 수 있다.

롯데마트 관계자는 “선물세트 사전 예약판매기간 동안의 매출이 매년 증가하고 있다”며 “많은 혜택을 준비한 만큼 소중한 분을 위한 선물세트 준비에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

