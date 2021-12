[특징주]네오위즈, 첫 골프 P2E '크립토 골프 임팩트' 내년 3월 출시예정

[아시아경제 박형수 기자] 네오위즈 네오위즈 095660 | 코스닥 증권정보 현재가 33,050 전일대비 3,600 등락률 +12.22% 거래량 5,179,509 전일가 29,450 2021.12.10 14:42 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]네오위즈, 숨겨진 P2E·암호화폐 기대주…오미크론 여파 게임주 ↑[클릭e종목]"네오위즈, 내년 신작 출시와 P2E·NFT 활용 게임 기대"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일 close 가 강세다. 블록체인 기술을 도입한 P2E(플레이투언) 게임 ‘크립토 골프 임팩트’와 ‘브라운더스트’의 글로벌 티징 사이트를 열었다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

10일 오후 2시34분 네오위즈는 전날보다 14.77% 오른 3만3800원에 거래되고 있다.

네오위즈에 따르면 '크립토 골프 임팩트'는 모바일 게임 '골프 임팩트'에 블록체인을 적용했다. 간단한 조작으로 실시간 PVP(이용자간대결)를 즐길 수 있다. 전세계 명소를 사실적인 그래픽으로 표현했으며, 내년 3월 출시를 목표로 하고 있다.

전 세계 누적 이용자 500만명을 기록한 전략 역할수행게임(RPG) ‘브라운더스트’에도 블록체인 개념을 도입한다. 글로벌 시장에서 ‘브레이브 나인’으로 서비스한다. 내년 2분기 업데이트가 목표다.

두 게임은 네오위드의 블록체인 전문 계열사 네오플라이의 플랫폼 ‘네오핀’을 기반으로 한다. 게임을 즐기는 동안 코인을 모아, 네오핀 토큰으로 교환하거나 게임 내 콘텐츠를 즐길 수 있다.

