쿠팡, '2021 하반기 결산 주방페어' 오픈

국내외 유명 49개 주방용품 브랜드 참여

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 연말을 맞아 올해 고객들에게 가장 인기 있었던 주방용품을 한곳에 모은 '2021 하반기 결산 주방페어'를 진행한다고 10일 밝혔다.

이달 12일까지 진행하는 이번 행사에는 SK매직, 쿠쿠, 쿠첸, 오덴세, 코렐, 키친아트 등 국내외 인기 주방용품 브랜드 49개가 참여해 브랜드별 인기 상품과 대표 제품을 할인된 가격에 선보인다. 고객들은 그릇, 수저세트 등 식기부터 주방조리도구, 수납·정리용품까지 각종 주방용품을 풍성한 혜택과 함께 만나볼 수 있다.

행사기간 동안 와우회원이라면 쿠팡이 선별한 인기 주방용품 9개를 특별 할인가에 구입할 수 있다. 여기에 별도 쿠폰 발행 없이 할인된 가격으로 제품을 구입할 수 있는 '즉시할인관' 혜택도 경험할 수 있다.

쿠팡은 고객들이 원하는 상품을 쉽고 간편하게 찾아볼 수 있게 10개 카테고리별로 구분해 쇼핑 편의를 더했다. 여기에 국내외 인기 브랜드의 대표 제품을 한 번에 만나볼 수 있는 '브랜드관'도 준비했다.

윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "집밥을 즐기는 고객들이 늘면서 다양한 기능을 갖춘 주방용품을 찾는 고객들도 함께 증가하고 있다"며 "이번 행사는 평소 눈 여겨 봤던 주방용품들을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr