SSG닷컴, 신규·휴면 고객 대상 ‘99딜’…“최대 99% 할인 구매”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 13일부터 22일까지 신규 및 휴면 고객 대상으로 ‘99딜’을 진행한다고 10일 밝혔다. 99딜은 SSG닷컴이 선정한 상품 6종 중 1종을 선택해 최대 99% 할인가에 구매할 수 있는 행사다.

SSG닷컴은 처음 이용하는 신규 고객 및 지난 7월 1일 이후 구매 이력이 없는 휴면 고객을 대상으로 최대 99% 할인쿠폰을 발급한다. 고객은 쓱배송이 가능한 딸기, 계란, 치즈돈까스, 모듬어묵, 스파게티 소스, 물티슈 6개 상품 중 1개를 선택할 수 있다. 100원 이상 구매시 사용 가능한 무료배송 쿠폰 3장도 제공한다.

SSG닷컴 관계자는 “20·30 연령층이 선호하는 상품 및 반복 구매가 많은 상품 위주로 99딜 상품을 선정했다”며 “처음 그리고 오랜만에 장보기를 하는 고객을 위해 쓱닷컴 판매 베스트 상품과 연말 파티에 활용 가능한 장보기 상품도 함께 제안하겠다”고 말했다.

