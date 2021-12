함양군, 제3차 보육 정책위원회 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 9일 군청 소회의실에서 보육전문가, 공익대표, 보육교사대표, 학부모대표, 관계 공무원 등이 참석한 가운데 제3차 보육 정책위원회를 개최했다.

이날 보육 정책위원회에서는 3월 위탁 기간이 만료되는 휴먼시아어린이집의 위탁운영자에 대해 운영계획, 운영체의 전문성, 시설 운영실적, 공신력, 재정 능력 등을 기준으로 심의과정을 거쳐 재위탁 선정했다.

이번 심의로 선정된 위탁체는 휴먼시아어린이집으로 2022년 3월부터 2027년 2월까지 5년간 재위탁 운영하게 된다.

강승제 부군수는 “선정된 위탁체는 우리 아이와 부모가 안전하고 행복한 보육 환경 조성을 위해 최선을 다해 달라”고 당부하고 “함양군에서도 아이 낳고 기르기 좋은 환경을 위해 더욱 세심하게 파악하여 앞선 보육복지를 위해 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr