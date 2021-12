[아시아경제 이선애 기자] 현대일렉트릭은 “플라스포사의 지분 인수에 대해 검토 중에 있으나, 아직 확정된 바는 없다”고 9일 공시했다. 회사는 추후 구체적으로 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하도록 할 예정이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr