<장 마감 후 주요 공시>

◆HDC현대산업개발=디씨알이와 2,893억 원 규모 신축 공사 수주 계약 체결

◆대웅제약=코로나19 치료제 DWJ1248 예방 적응증 국내 임상3상 시험 자진 중단 결정

◆넷마블=카카오뱅크 주식 5143억원 규모 처분 결정

◆한화투자증권=단기차입금 9500억원 규모 증가 결정

◆진흥기업=서울시 교육청 신청사 건립 공사 낙찰자 선정

◆현대코퍼레이션=계열회사(Hyunadi Feuls Pte)에 177억원 규모 채무보증 결정

◆삼부토건=선제와 429억원 규모 복합 시설 신축 공사 수주 계약 체결

