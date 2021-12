송파 책박물관 통해 '책 전문 도슨트' 양성

주민 대상 전시해설 역량 갖춘 책박물관 도슨트 양성교육...송파책박물관, 최상의 관람서비스 구축 ‘교육도시 송파’로 성장 기대

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 책을 주제로 한 우리나라 최초의 공립박물관인 ‘송파책박물관’을 통해 일반 구민을 대상으로 책 전문 도슨트 양성교육을 본격 추진한다.

이에 구는 송파책박물관에서 도슨트 활동을 희망하는 송파구 거주 중인 성인 30여 명의 교육 참가자를 모집, 도슨트 실무역량 함양에 중점을 둔 '송파책박물관 전시 전문가 도슨트 양성교육' 프로그램을 진행한다.

교육 내용은 1차 교육 ▲박물관 대·내외 전문 강사진의 집중 이론 ▲박물관 현장 속 전시·교육·보존 및 참여와 소통의 기회를 제공하는 ‘기초 과정’과 2차 교육 ▲도슨트 직무의 질적 향상을 위한 장르별 심화 교육 ▲문화소양 함양을 위한 문화 탐방 ▲박물관 견학 등 ‘심화 과정’으로 구성했다.

1차 교육 기간은 10일부터 18일까지 2주간 운영되며(금, 토 오전 10~낮 12:00, 총 4회 8시간), 기초 과정 이수자를 대상으로 2022년에 2차 심화교육 과정을 진행할 계획이다.

1 ,2차(기초, 심화)교육을 모두 이수한 사람에 한해서 내년 하반기부터 매일 2회 송파책박물관의 도슨트로 활동하게 된다.

한편, ‘송파책박물관’은 2019년4월 개관 이후 매년 새로운 전시를 선보이며, 많은 관람객들에게 공감과 호응을 얻고 있다. 대표적으로 ▲한국대중음악 100년의 역사를 담은 '노래책, 시대를 노래하다 展' ▲'독립출판, 책의 새로운 취향 展' ▲조선말부터 현대에 이르기까지 한국 교육의 백년사를 전시한 '교과서, 우리들의 이야기 展'을 개최, 30만 여명 관람객의 발길을 이끌었다.

박성수 송파구청장은 “자신만의 스토리텔링으로 박물관 전시와 관람객을 잇는 가교 역할을 할 수 있도록 송파책박물관에 특화된 도슨트를 양성할 것”이라며 “책 전문 도슨트를 통해 송파책박물관의 전시를 한층 더 깊이 이해하고 관람객들에게 다양하고 수준 높은 관람서비스를 제공할 수 있는 박물관이 되도록 적극 지원하겠다”고 전했다.

